¡Muere conductor!

El personal médico reportó el fallecimiento del joven automovilista que se vio involucrado en un accidente vehicular al proyectarse contra un poste de concreto.

Los agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas dieron fe de la muerte del joven automovilista identificado como Oliver S., de 22 años de edad, en el hospital del IMSS 15, donde realizaron los protocolos de la diligencia.

El reporte del fallecimiento del joven se dio en horas de la noche de ayer por el personal médico de la clínica 15 del IMSS, quienes resaltaron que las lesiones de gravedad fueron ocasionadas al verse involucrado en un accidente vehicular, por lo que había sido ingresado por paramédicos de Protección Civil.

Cabe hacer mención de que el percance ocurrió a eso de las 06:00 horas en el bulevar Miguel Hidalgo, como referencia a un costado del Hotel Alta Vista, en donde terminó proyectado un carro Ford Taurus de color rojo contra un poste de concreto, terminando en pérdida total.

El personal de rescate urbano y del heroico cuerpo de bomberos de Protección Civil realizaron diversas maniobras para rescatar en el momento al conductor, quien había quedado prensado en el interior entre los fierros retorcidos del vehículo contra el poste de concreto, ocasionándole las lesiones de gravedad que le causaron la muerte.



