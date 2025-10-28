Lo vinculan a proceso por intento de soborno

Las autoridades judiciales procedieron con la vinculación a proceso de un hombre que fue detenido por delitos graves e intentó sobornar a los uniformados.

El Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de José Miguel "G", por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, en su vertiente de Posesión Simple y Cohecho.

Un juez de control emitió la resolución después de que el representante social de la unidad en turno presentara datos de prueba que acreditaron la probable participación del hoy imputado en el citado delito registrado el pasado 15 de octubre en la colonia Centro de este municipio.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada; además, dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria para determinar la situación legal del ahora imputado.

¿Qué ocurrió?

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de garantizar la aplicación de la ley y combatir los delitos que afectan la seguridad y bienestar de la sociedad tamaulipeca.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?