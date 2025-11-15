Promueven la cultura de prevención del delito

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS) llevó a cabo acciones en el marco de la Campaña Permanente de "Prevención y Disuasión del Delito de Secuestro y Extorsión", dentro de la Jornada Cultural para Prevención, Auxilio y Paz CREDE Reynosa.

Los agentes de la Unidad de Investigación acudieron a las instalaciones de la Escuela Primaria Profesor Darío Reyes Guerrero (turno vespertino), ubicada en la Colonia Jacinto López II, con la finalidad de promover la cultura de la prevención del delito y salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, en beneficio de la educación, así como brindar capacitación y orientación a docentes y padres de familia de la comunidad escolar.

¿Qué ocurrió?

Durante la jornada se atendió a un total de 190 alumnos, 120 padres de familia y ocho maestros, quienes participaron activamente en las actividades preventivas, y además realizaron la entrega de material impreso informativo, reforzando las estrategias de prevención del delito y el fomento de la cultura de la denuncia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?