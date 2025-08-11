Jareth Roberto ´H´, vinculado a proceso

El hombre detenido por las autoridades federales, relacionado con el homicidio del delegado de Tamaulipas, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, logró la vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto "H", quien es probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Cabe destacar que, como se informó anteriormente, esta persona fue detenida en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga. Esa aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales.

Ya en audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano, además de cuatro meses de investigación complementaria.



