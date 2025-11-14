Cae hombre por agresión a uniformados y su pareja

Un ciudadano fue detenido al ponerse agresivo con los uniformados y su familia, ya que se molestó porque no lo dejaron terminarse su chemo.

Los Elementos de la Guardia Estatal indicaron que alrededor de las 10:30 horas, se encontraban realizando recorridos de vigilancia cuando fueron notificados por el C5 de una persona agresiva en la calle San Pablo de la colonia Lomas Real de Jarachina Sur.

¿Qué ocurrió?

Indicaron que al constituirse al domicilio, se entrevistaron con una mujer, quien dijo que su pareja se encontraba en el patio trasero, el cual se encontraba drogándose y agresivo con ella, por lo que solicitó que de inmediato fuera detenido y retirado.

En dicha área se encontraba el hombre drogándose con lo conocido del chemo con solventes. Pero el sujeto al ver la presencia de los uniformados respondió con palabras altisonantes contra los oficiales, por lo que procedieron con el arresto de los ciudadanos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?