¡ARROLLADO POR EL TREN!Las autoridades dieron fe de la muerte del hombre que fue embestido por la locomotora a temprana hora del día en la colonia Ferrocarril
Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que fue arrollado por el tren.
Los hechos del hallazgo del cadáver se registraron minutos después de las 08:00 horas en el tramo ferroviario de las instalaciones del puente del desnivel número dos, como referencia en la colonia Ferrocarril y a espaldas de las instalaciones del ISSSTE.
A donde acudieron elementos de la Guardia Estatal y Cuerpos de Emergencia que determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y procedieron con el acordonamiento, notificando a las autoridades correspondientes de la persona sin vida.
Agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron al dar fe de la pérdida humana, por lo que realizaron las diligencias correspondientes en la escena de posible accidente.
Posteriormente, los criminólogos de la Fiscalía del Estado realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley; resaltaron que la víctima presentaba huellas y lesiones que pudieron ser ocasionadas al ser arrollado por el tren.