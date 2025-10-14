Las autoridades tomaron conocimiento de la muerte de un hombre que fue arrollado por el tren.

Los hechos del hallazgo del cadáver se registraron minutos después de las 08:00 horas en el tramo ferroviario de las instalaciones del puente del desnivel número dos, como referencia en la colonia Ferrocarril y a espaldas de las instalaciones del ISSSTE.

A donde acudieron elementos de la Guardia Estatal y Cuerpos de Emergencia que determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y procedieron con el acordonamiento, notificando a las autoridades correspondientes de la persona sin vida.

Agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron al dar fe de la pérdida humana, por lo que realizaron las diligencias correspondientes en la escena de posible accidente.