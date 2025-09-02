Muere interno tras riña en penal de Reynosa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomó conocimiento sobre el fallecimiento de un interno en las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, ocurrido durante una posible riña al interior del penal.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron durante la noche, cuando el masculino, que se encontraba privado de su libertad, perdió la vida derivado de este incidente.

Las autoridades señalaron que los familiares del interno ya fueron informados y que se mantiene contacto permanente con ellos. Asimismo, se dio a conocer que continúan las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos.