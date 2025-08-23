Muere mujer tras operación estética

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de una mujer que ingresó a un nosocomio sin signos vitales luego de que era intervenida en una operación estética.

El fallecimiento se reportó a las autoridades correspondientes minutos después de las 14:00 horas en el nosocomio partícula Santander ubicado en la colonia Del Prado por el.personal médico de lugar.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios Periciales se constituyeron al nosocomio a tomar conocimiento de la pérdida humana donde se entrevistaron con el personal médico quienes señalaron la mujer llegó sin signos vitales al hospital.

Las autoridades investigadoras realizaron las diligencias correspondientes y recopilación de indicios resaltando que la víctima es de nacionalidad estadounidense del estado de colorado quien acudió a la clínica de cirugía estética y plástica a realizarse una operación cuando estaba siendo entretenida se sintió mal por lo que el.personal médico del lugar solicitó una unidad médica siendo traslada al nosocomio partícula llegando sin vida por lo que se están llevando las investigaciones correspondientes.