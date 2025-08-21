Capturan a dos con droga y equipo de radiocomunicación

Elementos de la Guardia Estatal dejaron a disposición del Ministerio Público a dos hombres que fueron detenidos con posesión de drogas y equipo de radiocomunicación.

La detención se realizó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Margarita Maza de Juárez del municipio de Reynosa; personal de la Guardia Estatal detuvo a dos ciudadanos que llevaban narcóticos para presunta distribución.

Los ciudadanos se encontraban a bordo de una camioneta pick up de color gris, quienes, al percatarse de la presencia de las patrullas, adoptaron una actitud evasiva, por lo que fueron abordados e inspeccionados por los uniformados.

Al realizar la inspección, localizaron en el interior de la unidad 103 bolsas transparentes que contenían una hierba con características de la marihuana y 50 bolsas plásticas con materiales granulado con características de "piedra crack".

Asimismo, se encontraron dos equipos de radiocomunicación que transmitían los movimientos de unidades oficiales de las fuerzas de seguridad.

Los dos ciudadanos detenidos, el vehículo y los objetos hallados al interior fueron puestos a disposición de la unidad investigadora en turno para que continúe con la investigación y en las posibles horas determine la situación jurídica de los dos detenidos.