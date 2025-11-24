Identifican a fallecido en percance carretero

Las autoridades investigadoras señalaron la identidad del conductor fallecido por el accidente vehicular en la carretera Río Bravo-Reynosa.

El conductor que perdió la vida la noche de antier en un accidente vehicular fue identificado como Fauto N, quien radicaba en la ciudad de Río Bravo y era un servidor público, debido a que laboraba en el Poder Judicial en la ciudad judicial en el área informática en esta localidad.

¿Qué ocurrió?

Las autoridades investigadoras de la unidad en turno dieron fe del fatal percance a eso de las 19:00 horas en el tramo de la carretera Río Bravo-Reynosa, justamente debajo del libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa, en donde se encontraba proyectado el carro Ford Focus que era conducido por el ahora occiso.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sobre el percance, se encuentran aún realizando las investigaciones para determinar qué causó que el conductor del vehículo terminara proyectando de manera frontal su carro contra el muro de contención, debido a que se desplazaba de poniente a oriente por la carretera Río Bravo-Reynosa cuando terminó su trayectoria con la base de concreto divisora.