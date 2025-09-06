Indaga Fiscalía tiroteo que alcanzó a un niño

Las autoridades de Tamaulipas aún no han brindado mayor información sobre el caso que ha consternado a la ciudadanía, donde un menor de edad pierde la vida y su padre resulta lesionado por arma de fuego, tras el error de los agentes investigadores.

Los padres del menor de edad lograron sobrevivir del ataque y permanecen en el hospital donde se recuperan de las lesiones.

Hasta el momento ya rindieron su declaración ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

En horas de la noche de ayer, mediante un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se llevan a cabo los actos de investigación respecto de los hechos registrados en la carretera San Fernando-Reynosa, en los que perdiera la vida un menor de edad y dos personas más resultaran heridas, no de gravedad.

Según se dio a conocer, conforme las investigaciones sigan avanzando, se dará mayor información al respecto.

Se sabe que las parejas lesionadas se encuentran estables de salud y fuera de peligro en la clínica del IMSS 270 ubicada a la salida de la carretera con dirección a San Fernando.

Por lo pronto, ya brindaron su declaración oficial por los hechos, señalando que sus agresores fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Derivado de lo anterior, por los agentes llevarían el caso en contra sus compañeros quienes se equivocaron y abrieron fuego contra la familia que viajaba en el carro Volkswagen Ventura.

Tras las agresiones a balazos contra la unidad motriz, la que era tripulada por la familia, perdió la vida su hijo menor de tan solo siete años de edad, quien viajaba en los asientos traseros del vehículo, donde quedó el cuerpo inerte en medio de un charco de sangre.

Cabe destacar que la segunda versión que se maneja en el momento de los hechos, en el sentido de que supuestamente la familia había quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento, quedó descartada tras la presunta declaración de los padres de familia que perdieron a su hijo de siete años de edad.