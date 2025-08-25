Se quita la vida un joven que cumplía arresto domiciliario

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre que se quitó la vida; el ahora occiso se encontraba cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario por la investigación del delito de feminicidio.

Los hechos del fallecimiento se dieron a primeros minutos de ayer por paramédicos de Protección Civil que acudieron a un domicilio ubicado en la calle Miguel Barragán con Sexta de la colonia El Olmo, tras atender un llamado de auxilio realizado por elementos de la Guardia Estatal que informaba de un hombre que había atentado contra su vida.

Los cuerpos de emergencia, al presentarse a la vivienda, determinaron que el joven hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que dieran fe de lo sucedido.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que se encontraban realizando vigilancia en el domicilio porque el ahora occiso se encontraba en proceso de una situación jurídica por el delito de feminicidio, por lo que tenía arresto domiciliario como medida cautelar; al llevar la inspección, se percataron de que el joven atentó contra su vida.

A la escena de suicidio se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicio periciales, quienes procedieron con las diligencias correspondientes y recopilación de evidencia para integrar a la carpeta de investigación; posteriormente, realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del ahora occiso identificado como Iván N., de 18 años de edad, para practicarle la necropsia de ley.

Cabe destacar que el ahora occiso Ivan N., de 18 años de edad, se encontraba bajo arresto domiciliario e investigación por el delito de feminicidio desde el pasado mes de junio del año 2024.