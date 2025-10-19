Encuentran cadáver en terreno baldío en Reynosa

Autoridades investigadoras y estatales tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre que presenta huellas de violencia.Los hechos se registraron a eso del mediodía en un terreno baldío ubicado en la colonia Francisco Villa, a donde arribaron elementos de la Guardia Estatal tras atender un llamado de auxilio que reportaba el hallazgo del cadáver de una persona.

Cabe destacar que las autoridades estatales señalaron que el reporte se había ingresado el pasado viernes, pero en el momento los uniformados no ubicaron el lugar, pero volvieron a verificar el llamado, dando con el cuerpo sin vida.

A dar fe del hallazgo se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron a la escena, donde se encontraba el cadáver cubierto con maleza y pedazos de cartón.

Los peritos criminólogos realizaron las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios encontrados para integrar a la carpeta de investigación, resaltando que el ahora occiso presentaba huellas de violencia e impacto de arma de fuego.

Las autoridades investigadoras señalaron que la víctima podría tratarse de una persona que contaba con boletín de búsqueda desde el pasado jueves, pero falta determinar los perfiles genéticos.