Invade carril e impacta contra unidad de PC

Una camioneta invadió carril y se proyectó contra una unidad motriz de Protección Civil, causándole daños materiales.

Los agentes de peritaje se presentaron a tomar conocimiento de un accidente vehicular en el boulevard del Lateral del Canal Rodhe que te lleva a la colonia El Olmo, esto alrededor de las 10:00 horas, en el cual se vieron involucrados una camioneta tipo estaquita de Protección Civil y una camioneta Ford Escape de color blanco.

El chofer de la unidad de Protección Civil fue auxiliado y trasladado a un nosocomio para una valoración médica por los paramédicos de Protección Civil del Estado. Sobre el choque, señalaba que transitaba de norte a sur por dicha arteria vial cuando la camioneta de color blanco invadió su carril y se impactó en un costado del vehículo; resaltó que tras el impacto perdió el control y se proyectó contra la barra metálica de protección.

Las autoridades se entrevistaron con el automovilista de la camioneta Escape, quien reconoció su responsabilidad, señalando que sufrió una falla mecánica en la suspensión, perdió el control del volante y se proyectó contra la unidad motriz de protección civil, por lo que buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de daños y los gastos médicos del conductor.







