Estatales decomisan camioneta y AK-47

En acciones de patrullaje nocturno, uniformados estatales decomisaron una unidad motriz y un arma larga, puestos a disposición de autoridades federales.

¿Cómo ocurrió el decomiso en Reynosa?

Los hechos ocurrieron en la Calle Séptima, cruce con la Calle Octava de la colonia Alianza Social, donde elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos de prevención y vigilancia. Detectaron una camioneta en condición irregular.

Al realizar el despliegue policiaco, encontraron una camioneta Dodge RAM 1500 HEMI, sin placas de circulación. Al verificar el número de serie, no tenía reporte de robo. En una inspección al interior, hallaron un arma larga tipo AK-47, calibre 7.62 x .39, y cuatro cargadores con 97 cartuchos útiles del mismo calibre.

Detalles del patrullaje nocturno en Alianza Social

La camioneta y los indicios asegurados fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigaciones sobre la procedencia del vehículo, el origen del arma y su posible relación con hechos delictivos en la zona.

Durante la inspección al vehículo se encontró un arma larga tipo AK-47.