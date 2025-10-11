Capacitan en oficios a internos del CEDES

Como parte de las acciones para fortalecer los programas de reinserción social en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) lleva a cabo actividades de capacitación laboral dirigidas a personas en proceso de una sentencia en Reynosa.

El Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral implementó diversos cursos y talleres enfocados en el desarrollo de habilidades técnicas y productivas, con el apoyo del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI 76) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Entre las capacitaciones se encuentra el curso de enfermería, en el que participaron 11 ciudadanos, así como el taller de costura dirigido a mujeres, donde las participantes elaboran prendas y conjuntos que serán utilizados en los eventos culturales del CEDES.

De igual manera, se desarrolló el curso de masajes terapéuticos y relajantes, con la participación de ocho ciudadanos que mostraron disciplina, compromiso y disposición para adquirir nuevos conocimientos.

Estas actividades formativas se realizan conforme al artículo 87 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la capacitación para el trabajo como un proceso formativo y planificado que permite a los PPLs adquirir aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional, tanto durante su reclusión como en su reintegración a la sociedad.



