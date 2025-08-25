Registran a bebés en el CEDES

Se realizó en el CEDES de Reynosa el registro de dos bebés hijos de personas que se encuentran llevando un proceso condenatorio.

Teniendo como prioridad el Interés Superior de la Niñez (ISN), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo el registro de dos menores de edad, hijos de personas privadas de la libertad (PPLs), en el área varonil del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa.

Para realizar este registro oficial, el personal de la Oficialía Primera del Registro Civil acudió al centro para entregar la documentación a través de la cual se le otorga una identidad legal, incluyendo nombre, nacionalidad y familia.

De esta manera se da cumplimiento al derecho de las niñas y niños a tener una identidad; asimismo, se garantiza el acceso a servicios de salud y educación desde la primera infancia.

Este acto protocolario contó con la presencia del director del CEDES Reynosa, Fernando Aguilar De la Garza, personal técnico, jurídico y de seguridad de este centro, así como las madres de los niños beneficiados.