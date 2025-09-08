Intenta evitar un asalto y delincuente lo ataca

Intenta evitar un asalto y delincuente lo atacaUn empleado de una tienda de conveniencia fue golpeado por una delincuente al intentar impedir un atraco
Los hechos sucedieron alrededor de las 22:00 horas en una tienda ubicada en la avenida Rene Salinas con Calle Güémez del fraccionamiento Campanario, a donde arribaron cuerpos de emergencia que trasladaron a un nosocomio para su valoración al empleado del establecimiento, debido a que presentaba lesiones por golpes.
El empleado comentó que se encontraba realizando algunas labores y acomodando mercancía cuando ingresó el delincuente, quien de forma violenta se lanzó contra él, amagándolo con un arma blanca tipo punzón o picahielo.
Resalto que intentó defenderse e intentar evitar el asalto, pero el delincuente lo sometió a golpes, por lo que obedeció las órdenes del asaltante abriendo las cajas registradoras, donde se apoderó del efectivo de ambas para luego darse a la fuga de la tienda de conveniencia.