Demandan más vigilancia ante robos en viviendas

El problema de inseguridad que se vive en distintas colonias alejadas de la periferia en Reynosa se agrava cada día más. A través de redes sociales, sus residentes reportan que el índice de robos a casa habitación se ha multiplicado.

En este sentido, representantes del comercio organizado aseguran que es urgente la llegada de nuevos elementos a la ciudad.

Roberto Cruz, Director General de la CANACO en Reynosa, mencionó: “Tenemos el transfondo de este asunto, que es la falta de seguridad por parte de las autoridades que no han podido brindar una cobertura amplia, y como la sociedad lo demanda en los diferentes sectores de la ciudad”.

Lamento los recientes acontecimientos presentados en la ciudad, donde la población toma justicia por su propia mano, ya que indica, lejos de ser una solución a esta problemática, puede desencadenar una serie de consecuencias incluso legales para los involucrados.