Policía

Normas de protección civil ignoradas en oficinas de SP

Las salidas de emergencia deben cumplir normas de prevención para garantizar la seguridad en situaciones de riesgo
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 28 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Normas de protección civil ignoradas en oficinas de SP

En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se incumple con una norma de protección civil y se pone en riesgo a personal y ciudadanos que la visitan.

El secretario de seguridad pública incumple con una principal norma de protección civil, poniendo en riesgo a los ciudadanos y al personal de las oficinas.

El secretario de seguridad pública municipal, Geovanni Barrios Moreno, pone en riesgo al personal de dicha dependencia y a la ciudadanía que visita las oficinas para realizar un trámite o pagar alguna multa en caso de algún siniestro o situación de emergencia, por lo que se hace el llamado a las autoridades de protección civil municipal y del Estado para evitar.

Esto debido a que volvió a cerrar con candado y ahora colocó unas sillas como vallas para evitar el uso y cancelar el paso de la puerta de emergencia con la que cuentan estas oficinas en caso de alguna emergencia o situación de riesgo; cabe hacer mención, esta es la segunda ocasión que realiza esta acción.

En las acciones y protocolo de protección civil podría estar cometiendo una irregularidad, debido a que entre las normas de prevención de protección civil determinan que las salidas de emergencia deben estar claramente señaladas e iluminadas, ser fácilmente operables, resaltando que con mecanismo de empuje, y que no deben requerir llave ni herramientas para su uso y que deben estar libres en todo momento, sin obstrucciones. 

EL MAÑANA RECOMIENDA