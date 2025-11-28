Normas de protección civil ignoradas en oficinas de SP

Normas de protección civil ignoradas en oficinas de SPLas salidas de emergencia deben cumplir normas de prevención para garantizar la seguridad en situaciones de riesgo
El secretario de seguridad pública incumple con una principal norma de protección civil, poniendo en riesgo a los ciudadanos y al personal de las oficinas.
El secretario de seguridad pública municipal, Geovanni Barrios Moreno, pone en riesgo al personal de dicha dependencia y a la ciudadanía que visita las oficinas para realizar un trámite o pagar alguna multa en caso de algún siniestro o situación de emergencia, por lo que se hace el llamado a las autoridades de protección civil municipal y del Estado para evitar.
Esto debido a que volvió a cerrar con candado y ahora colocó unas sillas como vallas para evitar el uso y cancelar el paso de la puerta de emergencia con la que cuentan estas oficinas en caso de alguna emergencia o situación de riesgo; cabe hacer mención, esta es la segunda ocasión que realiza esta acción.
En las acciones y protocolo de protección civil podría estar cometiendo una irregularidad, debido a que entre las normas de prevención de protección civil determinan que las salidas de emergencia deben estar claramente señaladas e iluminadas, ser fácilmente operables, resaltando que con mecanismo de empuje, y que no deben requerir llave ni herramientas para su uso y que deben estar libres en todo momento, sin obstrucciones.