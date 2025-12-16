Policía

Incrusta carro en tienda por confusión de pedal

Una joven automovilista terminó haciendo una tienda de conveniencia autoservicio debido a que tuvo una confusión de pedal, pisando el acelerador
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 16 / Diciembre / 2025 -
La joven conductora argumentaba que se confundió de pedal, por lo que pisó al fondo el acelerador, proyectándose contra la tienda.

El accidente se dio alrededor de las 16:00 horas en la tienda de conveniencia ubicada en la esquina de las calles Benito Juárez con Guerrero de la Zona Centro, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica a dos empleados del negocio que resultaron lesionados al ser embestidos por una unidad motriz que irrumpió en el lugar a exceso de velocidad, proyectándose contra el ventanal.

Al mismo tiempo, los socorristas realizaron una valoración médica en el lugar a la conductora de un carro Nissan Versa de color rojo o guindo, quien resultó con golpes menores, pero familiares optaron por trasladar a la automovilista a un nosocomio antes que arribaran las autoridades viales.

La automovilista del carro Versa argumentaba y reconocía su responsabilidad del incidente debido a que se confundió de pedal al intentar estacionarse, pisando el acelerador al fondo, por lo que se proyectó contra el cristal de la ventana e ingresó a la tienda de conveniencia.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del incidente, indicando que los hechos serían turnados a la unidad investigadora en turno por los cuantiosos daños materiales ocasionados al inmueble y a diversos aparatos electrónicos de la tienda de conveniencia y posibles lesiones a los empleados del establecimiento.


