Caos vial en Viaducto; grúa industrial volcada

Una falla hidráulica provocó que una grúa industrial ocasionara un caos vial al terminar sobre la cinta asfáltica, obstaculizando carriles.

El incidente se registró a eso de las 09:00 horas en el tramo carretero de Viaducto, esto a unos metros de la avenida principal del fraccionamiento Puerta Grande, donde las autoridades de la Guardia Nacional y brigadistas voluntarios se vieron en la necesidad de cerrar la circulación vial temporal porque una grúa terminó volcada en el sitio.

El operador de la grúa industrial señaló que se encontraban realizando la maniobra para el retiro de la señalética informativa de bandera del viaducto para mantenimiento y porque transitaría un objeto de exceso de dimensiones por dicho tramo carretero.

Resaltando que al estar realizando la maniobra para remover el señalamiento de bandera, fue cuando los soportes hidráulicos de un lado se vencieron por la falla y, por el exceso de peso que cargaba la grúa industrial, terminó volcada sobre la cinta asfáltica.