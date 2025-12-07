Policías detienen a joven por agresivo

Un joven terminó en las celdas de la seguridad pública al ponerse agresivo contra la suegra que sorprendió a la parejita.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que a eso de las 09:00 horas acudieron al hotel San Carlos, ubicado en la calle Hidalgo de la Zona Centro, para atender un llamado de auxilio ingresando al 911 por una persona agresiva en el lugar contra una mujer.

En el lugar se entrevistaron con una mujer, quien refirió haber hecho la llamada al número de emergencia, por lo que declaró que en el hotel se están hospedando ella y su hija por el momento, por lo que salió y, al regresar, sorprendió a su hija menor de edad afuera de la habitación con un joven presunto novio; tal motivo le molestó, por lo que le reclamó al novio, quien se puso agresivo contra ella.

Los uniformados intentaron dialogar con el joven identificado como Jaime A., de 20 años de edad, quien se puso agresivo y prepotente contra ellos; por tal motivo, procedieron con la detención correspondiente, dejándolo a disposición del juez calificador por una falta administrativa.