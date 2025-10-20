Alertan por aumento de incendios en autos

El personal del heroico cuerpo de bomberos ha atendido más de ciento cincuenta siniestros en unidades motrices.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam, señaló que el personal del heroico cuerpo de bomberos ha respondido a ciento setenta y dos llamados de auxilio por cuestiones de incendios en vehículos en lo que va del año en curso.

Señalando que estos índices, el ochenta por ciento de los incendios o conatos fueron ocasionados por un corto circuito en las unidades motrices.

Resaltando en algunos, causando un daño material que fue pérdida total, a pesar de la respuesta inmediata por el C5 y el del personal de Protección Civil.

Por lo que realizó la recomendación a la ciudadanía de verificar el vehículo con frecuencia o llevarlo con algún mecánico de confianza para el chequeo y, en caso de colocar algún accesorio a la corriente de la unidad motriz, hacerlo con personal adecuado, ya que en algunos casos el cortocircuito fue ocasionado por colocación de accesorios en el audio.



