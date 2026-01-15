Incendio por cortocircuito reduce vehículo a chatarra

Un cortocircuito ocasionó un incendio en una camioneta que terminó reducida a chatarra.

El siniestro se registró a eso de las 17:30 horas en el caracol del puente elevado de la intersección del Puente Internacional Reynosa-Anzaldúas con el libramiento Monterrey-Reynosa de dirección de sur a norte, en donde brigadistas voluntarios y el personal de protección civil cerraron la circulación vial del carril por el incendio de una camioneta Ford Ranger.

Los elementos del heroico cuerpo de bomberos atendieron el llamado de auxilio y realizaron diversas maniobras para combatir el fuego que envolvía a la unidad motriz; después de algunos minutos lograron sofocar y controlar el incendio en la camioneta que terminó siendo pérdida total.

El conductor de la camioneta comentaba a las autoridades viales y cuerpos de emergencia que transitaba de sur a norte por el carril del caracol cuando se percató de que del cofre estaba saliendo demasiado humo, por lo que detuvo la marcha para salvaguardar su integridad física y solicitó ayuda al número 911.



