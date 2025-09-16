Devastador incendio

Alrededor de 50 vehículos terminaron siendo chatarra debido a un incendio ocurrido en un yonque.

El siniestro se registró alrededor de las 20:30 horas en el libramiento Monterrey-Reynosa a la altura de la colonia Granjas Económicas, esto frente al hospital materno-infantil.

Al lugar del siniestro denominado Autopartes Padilla arribaron personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos Municipal y del Estado, elementos de la Guardia Estatal, quienes realizaron el acordonamiento y el cierre a la circulación vial en dicho tramo carretero de dirección de oriente a poniente debido al voraz incendio que consumía las unidades motrices.

Los campos de emergencia señalaron que no había personas lesionadas, únicamente los daños materiales en más de 50 vehículos que se encontraban en el interior del negocio; esto hasta el cierre de la edición.

Los coordinadores de Protección Civil del Estado y del municipio señalan que hasta el momento desconocen las causas de este siniestro registrado en esta negociación de autopartes denominado Padilla, por lo cual su origen pudo haberse derivado de un posible cortocircuito hasta el momento.

Cabe mencionar que ciudadanos y empleados de negocios a este negocio de autopartes intentaron ayudar a los cuerpos de emergencia para sofocar el incendio a cubetazos de agua.