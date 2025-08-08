Mantienen el combate a incendio en recicladora

El personal de Protección Civil y de Bomberos lleva ya más de 24 horas realizando trabajos para sofocar el siniestro en la planta recicladora, que aún se encuentra con afectaciones en la circulación vial.

El incendio ocurrido minutos después de la medianoche de anteayer en la planta recicladora MIR (Manejo Integral de Reciclados) ubicada en el libramiento Monterrey-Reynosa de la colonia Esfuerzo Nacional.

Este siniestro generó una fuerte movilización por cuerpos de emergencia y autoridades, y como incertidumbre en la ciudadanía y en residentes de sectores aledaños debido a las grandes flamas de fuego y la gran fumarola de humo que se observaba a kilómetros.

El humazo que cubría y pasaba por cientos de domicilios, lo cual podría ocasionar complicaciones al respirarse por la reacción química con otros productos y solventes que estaban consumiéndose por el fuego en la planta recicladora, que podría tener afectaciones para la salud en caso de respirarse, por lo que el personal de protección civil y brigadistas voluntarios realizaron recorridos por las colonias aledañas, solicitando a la ciudadanía permanecer en sus domicilios con puertas y ventanas cerradas en lo que controlaban la situación.

Las acciones del personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos para controlar y sofocar el incendio en la planta recicladora MIR se extendieron hasta más de 36 horas de trabajo debido a los productos y solventes flamables que se encontraban en el interior del inmueble del siniestro, y estos trabajos podrían llegar a acumularse hasta las 48 horas por los cuerpos de emergencia para controlarlo.

Esto por la falta de equipo y sustancia para contrarrestar los solventes y combustibles incendiándose. A pesar de esto, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos han estado trabajando sin descansar, lo que les fue reconocido por la ciudadanía que se sumó llevándoles agua y otros artículos.

DE la misma manera, se vio afectada la circulación vial en el libramiento Monterrey-Reynosa en estos días en los carriles de poniente a oriente debido al acordonamiento que mantuvieron los cuerpos de emergencia durante sus labores para contrarrestar el siniestro que consumía a la planta recicladora, que terminaría en pérdida total.