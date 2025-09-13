Alarma en edificio de SPM por cortocircuito

Se registra una fuerte movilización en la delegación de seguridad pública por un conato de incendio en el interior.

Los hechos se registraron minutos antes de las 08:00 horas en la delegación de Seguridad Pública Municipal, cuando en el interior comenzó a llenarse de humo.

De inmediato se solicitó el apoyo del heroico cuerpo de bomberos por el personal de la delegación que se retiró de las oficinas.

El personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó a la delegación de seguridad, detectando el lugar del incidente, que se trató de un cortocircuito en el cableado de la conexión de minisplit que provocó el conato de incendio.