Arde vivienda en Barrio del Centralito

Cuerpos de emergencia atienden un incendio registrado en una casa abandonada en el primer cuadro de la ciudad.

El siniestro se reportó alrededor de las 16:00 horas en una vivienda abandonada ubicada en la calle Venustiano Carranza con calle Central de la colonia El Maestro o más conocida como El Barrio del Centralito, donde se apreciaban las grandes flamas en el interior que consumían gran parte de la basura acumulada en el lugar.

Al sitio arribaron personal de Protección Civil y cuerpo de bomberos, que con apoyo de brigadistas voluntarios, se vieron en la necesidad de cerrar la circulación de uno de los carriles de circulación del bulevar Venustiano Carranza, esto debido al incendio.

Después de algunos minutos, los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio en el negocio abandonado, el cual, según recientes datos, es un refugio para personas sin hogar fijo y así también en el interior un minibasurero por la acumulación de basura, desde plásticos, papeles diversos, llantas, etc., etc., resaltando que no era la primera ocasión que se registraba un incendio en el sitio.