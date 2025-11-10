Policía

Alarma por gigantesco incendio de pastizales

El siniestro se dio minutos antes de las 19:00 horas
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 10 / Noviembre / 2025 -
Se registra fuerte incendio de pastizales en el fracconamiento La Cima, al poniente de la ciudad.

El siniestro se dio minutos antes de las 19:00 horas tras ser notificados los elementos de emergencia, de que el área de maleza que se encuentra en el fraccionamiento La Cima y a espaldas de las instalaciones de la Fiscalía General de la República se estaba registrando un incendio.

Esta situación alarmó a los residentes de dicho sector y a los aledaños, debido a que el fuego se estaba extendiendo rápidamente con dirección hacia 100 viviendas, al ser maleza seca. El personal de Protección Civil y del H. Cuerpo de Bomberos realizaron e iniciaron con las maniobras para intentar sofocar el incendio.

Debido a la gran extensión de maleza de casi tres hectáreas, los trabajos y el tiempo para controlar y sofocar por parte del personal de Protección Civil y Bomberos se alargaron a casi tres horas de maniobras y acciones pertinentes para controlar el siniestro.


