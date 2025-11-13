Incauta drogas en operativo la Policía de Investigación

Los Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial se otorgó por un juez de control tras las evidencias recopiladas y presentadas por los agentes investigadores, por lo que fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la colonia José de Escandón, de este municipio.

Durante la ejecución del cateo, los elementos investigadores aseguraron: bolsa de papel con hierba verde y seca con características de la marihuana a granel; así como bolsitas de papel con el mismo contenido y báscula digital color blanco.

El inmueble fue asegurado conforme a derecho, y los indicios fueron fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

Con acciones como esta, las autoridades judiciales reafirman su compromiso de combatir los delitos contra la salud y trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad para garantizar la paz y la justicia en favor de las familias tamaulipecas.







