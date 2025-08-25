¡IMPACTO MORTAL!

Un motociclista pierde la vida y su acompañante resultó lesionada al impactarse de forma frontal contra una unidad motriz en el Viaducto.

Los llamados al número de emergencia se dieron minutos antes de las 08:00 horas, realizados por automovilistas que informaron sobre el fuerte encontronazo que ocurrió en el tramo carretero del Viaducto a unos metros con el entronque de la carretera San Fernando-Reynosa, por lo que solicitaban cuerpo de emergencia y autoridades.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja que, al estar brindando los primeros auxilios a una pareja que viajaba en una motocicleta, determinaron que el conductor de la moto ya no contaba con signos vitales y auxiliaron y trasladaron a un nosocomio a una mujer que presentaba lesiones de consideración al verse involucrados en el percance contra una camioneta.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del fatal accidente vehicular; al realizar el dictamen, señalaron que la motocicleta se desplazaba de oriente a poniente por el viaducto en sentido contrario cuando se impactó de forma frontal contra la camioneta Ford Explorer de color, resaltando que el conductor de la unidad motriz expresó que intentó frenar y volantear para evitar el encontronazo, pero le fue imposible.

Agentes de la Policía Investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales de la Fiscalía de Estado de Tamaulipas se constituyeron para dar fe del accidente que cobró la vida del motociclista, por lo que llevaron a cabo las diligencias correspondientes en la escena del impacto; al recabar los indicios y evidencia, procedieron al levantamiento y traslado del cadáver del motociclista a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.