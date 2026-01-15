Se impacta contra tráiler estacionado

El conductor de un transporte público terminó proyectando su unidad motriz contra un tráiler que se encontraba estacionado y embistió al chofer que se encontraba revisando el camión.

El accidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas en el bulevar Luis Donaldo Colosio, como referencia a la altura del fraccionamiento Loma Blanca, a donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que brindaron atención médica en el lugar al chofer de un tráiler de la empresa RS Transfer, que resultó con algunos golpes tras el hecho vial.

El lugar del percance se encontraba acordonado por elementos de la Guardia Estatal que intentaban impedir la labor periodística indicando que no tomaran fotografías; cabe resaltar que esta corporación no tiene la facultad para intervenir en accidente vehicular. Los uniformados señalaban que realizaban recorridos de vigilancia cuando se percataron del hecho vial.

Después de algunos minutos se presentaron peritos de tránsito que tomaron conocimiento del percance, dialogando con el chofer del tráiler, que declaró que sufrió una falla mecánica cuando transitaba de poniente a oriente por el bulevar Colosio, por lo que se orilló y, al estar revisando su unidad motriz, se produjo el accidente porque la camioneta Van se impactó contra el tráiler y lo arrolló.

El conductor del transporte escolar del colegio Ethel Sutton aceptaba la responsabilidad del percance señalado; circulaba de poniente a oriente por dicho boulevard, por lo que no se percató de que el tráiler estaba detenido, impactándose por alcance de forma frontal, resaltando que aún no recogía a estudiantes, ya que apenas iniciaría su recorrido.



