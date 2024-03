Identifican cuerpo hallado en el Rodhe

El Mañana / Staff.- La mañana de ayer fue identificado el cuerpo del hombre encontrado sin vida la tarde del lunes en el canal Guillermo Rodhe. La víctima no contaba con reporte de desaparecido y tenía entre 12 y 24 horas de haber sido privado de la vida.

Aunque no se dio a conocer quién lo identificó, las autoridades informaron que la víctima respondía al nombre de Juan Felipe “R”, de 30 años, con residencia en esta ciudad, sin que dieran a conocer a qué se dedicaba.

La víctima presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la región parietal, con salida en la región sigomática, además de que presentaba exposición de masa encefálica.

Sus familiares no se explican cómo Juan Felipe fue ultimado de esa manera si no contaba con enemigos y, aunque no quisieron señalar a qué se dedicaba, todo apunta que sus homicidas pudieron haberlo confundido.

Las autoridades luego de las entrevistas a los familiares lograron establecer al menos una línea de investigación con los datos que proporcionaron, además de los indicios con los que contaban.

Se espera que sea en las próximas semanas que logren obtener algunas evidencias sobre dónde estuvo sus últimas horas, ya que trascendió que fue visto en una avenida muy cerca al lugar de su hallazgo.

SIN IDENTIFICAR

De igual manera se logró tener conocimiento que el hombre que fuera encontrado con huellas de haber sido golpeado y lanzando también al canal Rodhe, pero a la altura de la colonia Villa Esmeralda, aún se encontraba sin ser identificado.

Los agentes Investigadores ya contaban con algunos datos que los llevaran a poder identificar a la víctima, pero hasta el cierre de esta edición aún no lo habían logrado.