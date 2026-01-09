¡Muere baleado!

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre por impactos de arma de fuego en la sala de urgencias de un hospital.

El fallecimiento del hombre se reportó a las autoridades correspondientes minutos antes de las 22:00 horas por los médicos del área de urgencia de la Clínica Particular Esperanza, que se ubica en la colonia Rodríguez, a unas cuadras de seguridad pública.

Los médicos del nosocomio indicaron que el ahora occiso fue ingresado a la sala de urgencias de la clínica por familiares, por lo que al intentar brindarle los primeros auxilios determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Detalles sobre el homicidio en la colonia Rodríguez

Al dar fe de la persona sin vida, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que llevaron a cabo las primeras diligencias en la sala de urgencias; posteriormente, realizaron el levantamiento y traslado del cadáver del hombre al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Acciones de la autoridad tras el fallecimiento

Las autoridades señalaron que iniciaron la carpeta por homicidio, resaltando que las primeras indagatorias arrojaron que el hombre se encontraba en un lavadero de carros ubicado en la colonia Aquiles Serdán cuando arribó un hombre, quien se acercó a la víctima disparándole a quemarropa.