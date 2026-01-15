¡Hallan encobijado!La Guardia Estatal y la Policía Investigadora trabajan en conjunto para esclarecer el homicidio en la colonia 15 de Enero, el cual ha generando conmoción en la comunidad
Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia.
El reporte del hallazgo se dio alrededor de las 07:30 horas en la avenida 23 de Diciembre, entre las calles 16 de Septiembre y 21 de Marzo de la colonia 15 de Enero, esto por medio de residentes del sector que indicaban que en la cinta asfáltica se encontraba un hombre herido o muerto y encobijado.
Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Estatal que, al examinar al hombre, determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que realizaron el acordonamiento y notificaron a las autoridades correspondientes para que dieran fe del hallazgo.
La víctima se encontraba envuelta en cobijas, presentaba huellas de violencia y una herida en el cuello por arma blanca.
Agentes de la Policía Investigadora de la unidad turno y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del hallazgo para realizar las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios para integrar a la carpeta de investigación por homicidios.
Al finalizar las diligencias, los técnicos forenses llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre en calidad de No Nombre (N.N.) a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.
Las autoridades indicaron que la víctima se trataba de un hombre de 25 a 30 años de edad aproximadamente, tez morena, que vestía con suéter de color guindo y pantalón de mezclilla, resaltando que la víctima presentaba huellas de violencia y una herida por arma blanca en el cuello, siendo degollado.