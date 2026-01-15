¡Hallan encobijado!

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia.

El reporte del hallazgo se dio alrededor de las 07:30 horas en la avenida 23 de Diciembre, entre las calles 16 de Septiembre y 21 de Marzo de la colonia 15 de Enero, esto por medio de residentes del sector que indicaban que en la cinta asfáltica se encontraba un hombre herido o muerto y encobijado.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Estatal que, al examinar al hombre, determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que realizaron el acordonamiento y notificaron a las autoridades correspondientes para que dieran fe del hallazgo.

La víctima se encontraba envuelta en cobijas, presentaba huellas de violencia y una herida en el cuello por arma blanca.

Agentes de la Policía Investigadora de la unidad turno y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del hallazgo para realizar las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios para integrar a la carpeta de investigación por homicidios.

Al finalizar las diligencias, los técnicos forenses llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre en calidad de No Nombre (N.N.) a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades indicaron que la víctima se trataba de un hombre de 25 a 30 años de edad aproximadamente, tez morena, que vestía con suéter de color guindo y pantalón de mezclilla, resaltando que la víctima presentaba huellas de violencia y una herida por arma blanca en el cuello, siendo degollado.



