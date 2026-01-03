Muere mujer arrollada tras conflicto familiar

El inicio del 2026 se tiñó de rojo debido a que las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del fallecimiento de una mujer, quien llegó a un nosocomio sin signos vitales.

El reporte de la fémina sin vida se dio a las primeras horas de este 2026 en el hospital Materno Infantil, donde el personal médico notificó a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas que había ingresado una mujer a la sala de urgencia del nosocomio sin signos vitales, quien presentaba indicios y lesiones por violencia.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Cassandra N.?

A dar fe del fallecimiento de la mujer se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno, que realizaron las primeras entrevistas en el nosocomio con familiares. En las declaraciones resaltaron que se encontraba en la reunión familiar para la celebración del fin e inicio de año en un domicilio ubicado en la calle Flor de Nardo del fraccionamiento San Valentín. Esto en compañía de la ahora occisa identificada como Cassandra N, cuando se suscitó un conflicto familiar que terminara en riña, siendo en ese momento la víctima había sido arrollada deliberadamente por una familiar que se dio a la fuga, esto tras el conflicto familiar.

Detalles confirmados sobre la riña familiar

El personal de servicios periciales realizó las diligencias en la sala de urgencias, resaltando que la víctima presentaba múltiples lesiones internas derivadas del atropellamiento, y procedieron con el traslado del cadáver de la mujer a las instalaciones del anfiteatro para determinar las causas de la muerte.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Las autoridades investigadoras iniciaron la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, por lo que aún se encuentran con las indagatorias para el proceso de encontrar al responsable, sin proporcionar la identidad por el sigilo de las investigaciones, las diligencias pertinentes en la escena del homicidio y recopilación de indicios.