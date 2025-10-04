Vinculan a proceso por homicidio a pareja

Una mujer y un hombre fueron vinculados a proceso por el homicidio y desaparición forzada de persona, esto del caso del joven que fue localizado descuartizado en la colonia Granjas Económicas.

El Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso en contra de Oliver Orlando "A" y Alondra Zalet "R", por los delitos de homicidio doloso agravado por ventaja y saña, y desaparición forzada de persona.

Un juez de control emitió la resolución después de que el representante social presentara datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de los imputados en los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2025 en la colonia Lomas del Real de Jarachina Norte, de este municipio.

Las autoridades judiciales impusieron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria para determinar la situación jurídica de los dos imputados.

Cabe hacer mención de que el pasado 22 de septiembre del año en curso las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento del hallazgo de restos humanos en el interior de un tambo de plástico y una maleta en la calle Gasoducto de la colonia Granjas Económicas.

El personal de servicios periciales, al realizar el procedimiento de estudios de ADN y perfiles genéticos, determinó que la identidad de la víctima era de Edgar Abraham F., de 27 años de edad, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado día 20 de septiembre del año en curso; resaltaron que el vehículo Ford Mustang en el que viajaba había sido localizado en la ciudad de Díaz Ordaz en calidad de abandonado.