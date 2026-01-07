Cae mujer por posible homicidio de su nieta

Las autoridades investigadoras iniciaron una carpeta de investigación por homicidio doloso contra una mujer que causó la muerte de su nieta.

Los hechos quedaron al descubierto alrededor de las 08:00 horas cuando elementos de la Guardia Estatal y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio ubicado en la calle Pekin del fraccionamiento Haciendas Las Fuentes Sector 4, tras atender el reporte de auxilio y confirmando el fallecimiento de una menor de edad.

Al dar fe del fallecimiento de la niña menor de edad, se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que detectaron algunos hematomas y posibles huellas de violencia en el cuerpo de la menor de edad, por lo que notificaron a peritos especialistas y a la unidad investigadora de delitos contra menores de edad por posible maltrato.

En las acciones judiciales, agentes de la unidad investigadora realizaron la detención y presentación ante el ministerio público de una mujer, quien era la abuela de la infante, quien tenía a su cuidado a la niña provisionalmente porque sus padres no estaban en la ciudad.

Los peritos criminólogos realizaron las diligencias en la escena de la vivienda para continuar con las indagatorias; realizaron el levantamiento y traslado del cadáver de la niña menor de edad, de aproximadamente cuatro años de edad, para practicarle la autopsia de ley.

Tras la autopsia, el médico forense señaló los indicios de huellas de maltrato que le causaron la muerte a la menor de edad, por lo que las autoridades judiciales iniciaron la carpeta investigadora por el delito de homicidio doloso.



