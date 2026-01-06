¡Matan a jubilado!

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del homicidio de un jubilado por impacto de arma de fuego en la cabeza.

Los hechos del hallazgo de la persona sin vida se registraron minutos después de las 23:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Ávila Camacho con 20 de Noviembre de la colonia La Presa, por las autoridades investigadoras y personal de servicios periciales que acudieron tras el reporte al C5.

¿Qué se sabe sobre el homicidio del jubilado?

En una habitación del interior de la vivienda se encontraba el cadáver del hombre de la tercera edad, siendo la escena del crimen donde los peritos criminólogos realizaron las diligencias correspondientes y la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio, que posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre que presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Los familiares identificaron al ahora occiso como Antonio N, de la tercera edad, quien vivía con este hombre desde hace algunos años en el domicilio, el cual presuntamente no se encontraba en la ciudad.

Detalles de la escena del crimen en La Presa

Las autoridades en las primeras investigaciones señalaron que el presunto móvil del homicidio es por robo, debido a que en la declaración de los familiares faltan dos unidades motrices y diversas pertenencias del ahora occiso y en el interior de la vivienda, y resaltaron que las indagatorias continúan, por lo que no pueden brindar mayor información para no entorpecer las acciones judiciales e investigaciones.