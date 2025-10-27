Detienen a cuatro con armas largas

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a cuatro hombres armados, decomisando una camioneta con reporte de robo y armas largas.

Las autoridades de Seguridad Pública indicaron que uniformados de la Guardia Estatal, que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Loma Real del fraccionamiento del mismo nombre, detectaron un vehículo que, al ver la presencia de las patrullas, realizó acciones evasivas y huyó a exceso de velocidad.

Por lo que los elementos policiacos le dieron seguimiento y realizaron un despliegue policiaco, llegando hasta un estacionamiento de tráileres, donde lograron hacer interceptada la unidad motriz y los cuatro masculinos armados que la tripulaban.

¿Qué ocurrió?

Derivado de la detención, se llevó a cabo la inspección; se aseguró un vehículo Chevrolet Traverse 2023, el cual contaba con reporte de robo en Estados Unidos y fueron decomisadas tres armas largas, ocho cargadores calibre .223, cartuchos, cuatro chalecos balísticos color beige y un dispositivo de radiofrecuencia utilizado para monitorear.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?