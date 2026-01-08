Hallan a hombre sin vida

Un hombre fue encontrado sin vida en avanzado estado de descomposición en el interior de su departamento.

Los hechos del hallazgo se dieron alrededor del mediodía en el interior de un departamento ubicado en la esquina de las calles Valores con avenida Integración Familiar de la colonia del mismo nombre, a donde arribaron elementos de la guardia estatal que atendieron el reporte de auxilio ingresado al número de emergencia.

Vecinos del sector indicaron en el llamado que se percibía un fuerte olor fétido que salía del departamento y que tenían más de dos días de no haber observado que salía el residente del cuarto, quien era una persona mayor y con una discapacidad, por lo que los uniformados, al examinar, se percataron del cadáver del hombre en avanzado estado de descomposición.

A dar fe del hombre sin vida se constituyeron agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales que ingresaron al departamento realizando las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones de anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.



