Delatan malos olores muerte de un vecino en Reynosa

El Mañana / Staff.- Residentes de la colonia 16 de Septiembre se percataron de la muerte de uno de sus vecinos de la tercera edad, a quien desde hace algunos días no veían salir de la casa y por los fétidos olores que salía de la vivienda.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en la calle Miguel Hidalgo de dicha colonia, a donde arribaron elementos de la Guardia Estatal al atender el reporte de auxilio ingresado al C5, informando del presunto fallecimiento de un hombre en el interior de la vivienda marcada con el número 208, mismos que confirmaron el deceso humano en el sitio e informaron a las autoridades investigadoras.

Los agentes de la Policía Investigadora y elementos de Servicio Periciales se constituyeron al sitio para tomar conocimiento de la muerte del hombre de la tercera edad que se encontraba en el interior de la vivienda, por lo que ingresaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y finalmente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley, resaltando que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que la muerte fue por causas naturales.

Vecinos del lugar identificaron al ahora occiso como don Juan, de algunos 65 a 70 años de edad, quien vivía solo en el domicilio, ya que no contaba con familiares en la ciudad y agregaron que desde el pasado martes aproximadamente no lo observaban pues acostumbraba a salir a caminar en la calle, por lo que al notar su ausencia fueron a buscarlo a su casa, percatándose de fétido olor que salía de la misma y confirmando que estaba tirado en el interior y no respondía a sus llamados, por ello llamaron al número de emergencia.