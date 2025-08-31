Decide hombre quitarse la vida

Las autoridades investigadoras y estatales tomaron conocimiento de la pérdida humana de un hombre que huyó por la puerta falsa del suicidio.

Los hechos se reportaron a los cuerpos de emergencia y autoridades correspondientes alrededor de las 12:00 horas por una llamada de auxilio ingresada al número 911, informando que en una cuartería ubicada en la calle Colón con Juárez de la zona centro requería auxilio una persona porque había atentado contra su vida.

Al sitio arribaron. Elementos de la Guardia Estatal y paramédicos de la Cruz Roja que examinaron a la víctima determinaron que el hombre había logrado su cometido al atentar contra su vida, ya que no contaba con signos vitales, llevando a cabo el acordonamiento de la escena del suicidio e informando a las autoridades correspondientes.

Habitantes de la cuartería señalaron que la víctima se trataba de un hombre de 45 a 50 años de edad, quien tenía alrededor de tres a cuatro años de rentas y de vivir en el lugar; el mismo vivía solo. Al detectar que no lo habían observado en el transcurso del día por lo que encontraron en el interior del cuarto, ya que se había quitado la vida huyendo por la puerta falsa del suicidio, pero no brindaron su identidad.