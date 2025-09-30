Hombre es detenido por hostigar a exnuera

Los elementos policiacos detuvieron y remitieron a las cálidas celdas a un hombre para que se le bajara la temperatura porque acosaba a una mujer desde hace días.

Los hechos de la detención se registraron a las 15:30 horas en la avenida Villa Esmeralda con avenida La Joya del fraccionamiento Villa Esmeralda por los elementos de la Guardia Estatal que realizaban recorridos de vigilancia por el sector cuando fueron notificados por el C5 de un reporte de auxilio en el sitio.

Los uniformados, al constituirse en el lugar, se entrevistaron con una mujer, quien dijo ser la afectada y quien realizó el llamado de auxilio al número 911, resaltando que la expareja de su suegra, o sea, exsuegro, se encontraba acosándola sexualmente e incluso le había tomado unas fotografías sin su consentimiento.

La víctima agregó que en días pasados había presentado una denuncia formal por el Centro de Justicia para Mujeres CEJUM por el delito de hostigamiento sexual doloso, por lo que solicitaba que el hombre fuera detenido y retirado del sector, ya que ella se dirigía a la unidad investigadora a denunciar nuevamente al hombre.

El presunto hombre infractor se identificó como Elidio V., de 53 años de edad, quien fue remitido a las celdas municipales por una falta administrativa, quedando a disposición del juez calificador en turno.



