Encuentran a hombre muerto en un vehículo

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo en avanzado estado de descomposición con posibles huellas de violencia.

Los hechos del hallazgo se registraron alrededor de las 19:00 horas en la calle Díaz Ordaz de la colonia Alianza Social, a donde arribaron autoridades estatales que atendieron un reporte anónimo ingresado al número de emergencia.

El llamado anónimo informaba que en el sitio se encontraba una camioneta Chevrolet Equinox de color negro, que desde hace algunos días estaba en calidad de abandonada y de la cual se percibían que salían olores fétidos.

Al constituirse las autoridades estatales y de la Fiscalía, examinaron la unidad motriz, confirmaron el hallazgo del cadáver de un hombre en el interior en estado de descomposición, por lo que realizaron el acordonamiento de la escena del hallazgo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los peritos criminólogos ingresaron a la escena del hallazgo realizando las diligencias correspondientes y la recopilación de posibles indicios en el interior de la unidad motriz, para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para realizar la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades investigadoras indicaron que la víctima fue ingresada al SEMEFO en calidad de No Nombre por el momento y resaltaron que presentaba huellas de violencia; por ello, la autopsia sería la que determinaría las causas de la muerte.