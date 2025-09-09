Se pone furioso con su mujer al calor del vino

Un hombre "encervezado" terminó en las cálidas celdas de seguridad pública al ponerse agresivo contra su esposa, quien llamó a las autoridades.

Los hechos de la detención se reportaron a eso de las 18:30 horas por los elementos de la Guardia Estatal que atendieron un llamado de auxilio del C5 que les informaba de una situación de violencia contra la pareja en la calle Villa de Laredo de la colonia Ampliación Riveras del Carmen.

Los uniformados se presentaron en el domicilio del reporte, donde se entrevistaron con una mujer que refería que en el interior del domicilio se encontraba su esposo en estado de ebriedad, quien se puso agresivo contra ella, por lo que salió a la calle a solicitar ayuda y llamó al número de emergencia 911.

La mujer afectada autorizó a los policías ingresar a la casa para que realizaran la detención y retiraran al hombre agresivo del domicilio para evitar una situación mayor.