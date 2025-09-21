Le cortan el ´vuelo tóxico´ al ser detenido por policías

Los elementos policiacos dejaron tras las celdas municipales a un hombre que se encontraba en pleno vuelo al consumir sustancias tóxicas.

Las autoridades estatales indicaron que a eso de las 04:00 horas atendieron un reporte de auxilio del C5 que refería a una persona agresiva que intentaba ingresar a domicilios ajenos en el fraccionamiento Lomas del Real de Jarachian Norte, en la calle Las Palmas con Mangos.

Al presentarse en el sector, se entrevistaron con un residente del fraccionamiento, quien declaró que él había realizado el llamado de auxilio al número de emergencia porque sorprendió a un joven que intentó ingresar a su casa y a la del vecino, el cual se dio a la fuga, pero el cual se encontraba sentado una cuadra adelante.

Derivado del señalamiento y localización del ciudadano presunto infractor, intentaron dialogar con el sujeto, quien se puso agresivo, y se percataron de que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, procediendo con la detención correspondiente.

El hombre detenido se identificó como Héctor H., de 32 años de edad, quien quedó a disposición del juez calificador en turno por las faltas administrativas de alterar el orden público y molestar personas.