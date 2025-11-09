Muere al ser embestido en su triciclo

Un hombre de la tercera edad terminó sin vida sobre la cinta asfáltica al ser embestido por una unidad motriz que se dio a la fuga.

El reporte de la persona sin vida se dio alrededor de las 06:00 horas por cuerpos de emergencia que acudieron al cruce vial de la avenida Las Torres con Rodolfo Garza Cantú, más conocida como Río Purificación, esto entre las colonias Lopes Portillo y Benito Juárez.

Los paramédicos indicaron que arribaron al dicho sitio al atender el reporte de una persona lesionada por atropellamiento, pero desafortunadamente, al intentar brindarle los primeros auxilios, determinaron que el hombre de la tercera edad ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Agentes de peritaje de tránsito y vialidad municipal y brigadistas voluntarios señalaron que el ahora occiso se encontraba tripulando o empujando un triciclo cruzando de norte a sur por la avenida de Las Torres cuando fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga.

Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del fatal atropellamiento para realizar las diligencias correspondientes, para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cadáver del hombre de la tercera a las instalaciones de SEMEFO para practicarle la necropsia de ley.