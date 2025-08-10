Lo vinculan a proceso por asesinar a su pareja

Las autoridades judiciales realizaron la vinculación a proceso con el hombre que asesinó a su pareja apuñalándola por una cuestión de celos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Representante Social adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM) realizó las acciones jurídicas para que fuera vinculado a proceso José Luis "T", por el delito de feminicidio.

La autoridad judicial dictó la medida después de que el agente del Ministerio Público presentara elementos que implican al acusado en el citado delito registrado el pasado 29 de julio en horas de la noche en el fraccionamiento Villa Florida de esta ciudad, donde agredió a la víctima con un objeto punzocortante, ocasionando su fallecimiento.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres y en los próximos días determinará su situación jurídica.